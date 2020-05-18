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Sapsızoğlu, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

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Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını ve gençleri kutladı

Sapsızoğlu, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını ve gençleri kutladı.

Kutlama mesajında bir de şiire yer veren Hasan Sapsızoğlu’nun gençlere spor yapma çağrısı yaptığı kutlama mesajı şöyle:

“Büyük harpler yaşadı bu vatan, bu topraklar, yine de bir nebze susmadı gök kubbede ezanlar.

Büyük Ata önder oldu, açtı Millet Meclisi,daha sonra kuruldu Milletin İradesi.

Binlerce şehidiyle aldı, Türk milleti vatanı,tarihe şerefiyle yazıldı, bu "Kurtuluş Destanı".

Bu "Kurtuluş Destanı"dır kuşak boyu sürecek,İlelebet, yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecek.

Sevgili gençler; Atatürk’ün dediği gibi"Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altında olacaktır ."

Sizlerde spor yaparak her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durup sağlıklı bireyler olarak yetişmeniz gerekmektedir.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”

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