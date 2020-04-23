banner411
banner69
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
68 0
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
114 0
 
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
30 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
28 0
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
58 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
16 0
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
60 0
banner440

Sapsızoğlu, çocukların bayramını kutladı

banner27

Hasan Sapsızoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak bir kutlama mesajı yayınladı

Sapsızoğlu, çocukların bayramını kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, bir kutlama mesaj yayınladı.

Hasan Sapsızoğlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı şöyle;
“Ben öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, verdikleri mücadele ve çocuklarımıza armağan ettikleri bu bayramdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Bugün; yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın günüdür. Her ne koşulda olursak bu günü coşkuyla kutlayalım.

Tüm çocuklarımızı sağlıklı bir geleceğe yönlendirmek için onları spora yönlendirelim. Özelde cimnastik genelde spor yapalım – yaptıralım.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.