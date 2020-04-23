Sapsızoğlu, çocukların bayramını kutladı

Hasan Sapsızoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak bir kutlama mesajı yayınladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, bir kutlama mesaj yayınladı.

Hasan Sapsızoğlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı şöyle;

“Ben öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, verdikleri mücadele ve çocuklarımıza armağan ettikleri bu bayramdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Bugün; yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın günüdür. Her ne koşulda olursak bu günü coşkuyla kutlayalım.

Tüm çocuklarımızı sağlıklı bir geleceğe yönlendirmek için onları spora yönlendirelim. Özelde cimnastik genelde spor yapalım – yaptıralım.”