Sapsızoğlu: Çocuklarımızı sporun içinde tutmamız gerekiyor

Lefkoşa Cimnastik Kulübü baş antrenörü, Halkın Partisi Mağusa milletvekili adayı Hasan Sapsızoğlu, çocukların spor yapmasının önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Fiziksel aktivite azlığı, çocuklarımız için de çağımızın en büyük problemlerinden biridir. Hareketsizlik çocuklarda obezite, diyabet ve dikkat problemlerine neden olan en önemli etkenlerdendir. Büyük bir risk faktörüdür. Çocukluk çağında başlayan kronik hastalıklar yetişkinlik dönemini de etkilemektedir. Bu nedenle de çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun içinde tutmamız gerekmektedir.”