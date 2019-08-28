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Sapsızoğlu, Cimnastik Dünya Şampiyonasına katılacak

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Sapsızoğlu, Cimnastik Dünya Şampiyonasına katılacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Türkiye'de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasına katılmak üzere bugün (Perşembe) Türkiye'ye gidecek.

Türkiye'ye kendi imkanları ile gidecek olan başkan Hasan Sapsızoğlu, Dünya Şampiyonasını izleyerek tecrübe edinmeyi hedefliyor. 

Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ile de bir arala gelecek olan Hasan Sapsızoğlu, KKTC cimnastiğini ileriye taşıma adına neler yapılabileceğinin görüşüleceği toplantıda, Türkiye Cimnastik Federasyonu ikili ilişkileri de geliştirmeyi hedefleyecek.

Hasan Sapsızoğlu, KKTC Cimnastik Federasyonunu güçlendirme konusunu da Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ile görüşecek.

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