Sanlı Çoban'ı, ocak ateşi terletti

K-PET Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Gönyeli'nin eski kulüp başkanı ve tribün lideri Sanlı Çoban, Türk Ocağı maçında takımının ardı ardına gelen golleriyle tribünde coştu.

Yeniden tribünlere dönen Gönyeli'nin ünlü Red and White Grubu'nun tezahüratlarına eşlik eden Sanlı Çoban, 3-0'lık galibiyetin verdiği sevinç ve mutlulukla üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Soğuk havaya rağmen atleti ile tribünlerdeki coşkuyu daha da artıran Sanlı Çoban, zorlu deplasmandan alınan 3 puanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.