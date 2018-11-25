banner107
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
90 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
169 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
45 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
279 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
168 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
37 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
46 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
23 0
banner82

Sanlı Çoban'ı, ocak ateşi terletti

banner27

banner210
Sanlı Çoban'ı, ocak ateşi terletti
banner215

K-PET Süper Lig'de iyi  bir sezon geçiren Gönyeli'nin eski kulüp başkanı ve tribün lideri Sanlı Çoban, Türk Ocağı maçında takımının ardı ardına gelen golleriyle tribünde coştu.

Yeniden tribünlere dönen Gönyeli'nin ünlü Red and White Grubu'nun tezahüratlarına eşlik eden Sanlı Çoban, 3-0'lık galibiyetin verdiği sevinç ve mutlulukla üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Soğuk havaya rağmen atleti ile tribünlerdeki coşkuyu daha da artıran Sanlı Çoban, zorlu deplasmandan alınan 3 puanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.