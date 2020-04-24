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Saner maskeyle görevde

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Cengiz Saner, korona virüs salgını ile geçirilen zor günlerde de sahanın bakımını ihmal etmezken, maske takma kuralına da uydu

Saner maskeyle görevde

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadının yıllardır bakımını üstlenen Cengiz Saner, korona virüs salgını ile geçirilen zor günlerde de sahanın bakımını ihmal etmiyor.

Futbolsuz geçen süreçte yaptığı bakım ve ilaçlama ile Esat Erdoğmuş Stadının zeminini, Spor Dairesi’nin de katkılarıyla çok iyi duruma getiren Cengiz Saner, hükümetin aldığı maskesiz sokağa çıkmama kararına da uydu.

Cengiz Saner dün zemini biçerken, maskeyle görevini yerine getirip, örnek olurken, farkındalık da yarattı.

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