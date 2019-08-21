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Şampiyonun kampı tamamlandı

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Mağusa Türk Gücü’nün Nevşehir Ürgüp’teki hazırlık kampı tamamlandı. Son günde takım sabah idmanının ardından, futbolcu Nevzat Duran’ın doğum gününü kutladı

Şampiyonun kampı tamamlandı
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Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nün Nevşehir Ürgüp’teki hazırlık kampı tamamlandı.

Mağusa Türk Gücü kampın son günü yaptığı sabah idmanının ardından, futbolcu Nevzat Duran’ın doğum gününü kutladı.

Daha sonra Kapadokya’nın güzelliklerini gezen takım kafilesi, Kuzey Kıbrıs’a dönüş yolculuğuna başladı. Kampta 8. gününü tamamlayan Mağusa Türk Gücü, kamp süresince günde çift idman yaptı.

Son Lig ve kupa şampiyonu Mağusa Türk Gücü, Bölgesel Amatör Ligi takımlarıyla da iki hazırlık maçı yaptı. Sarı yeşilliler, İçel İdman Yurdu maçını 2-1 kazanıp, Ceyhan Sporla 1-1 berabere kaldılar.

Mağusa Türk Gücü takımı, kamp dönüşü iki günlük izinin ardından Yenicami ile oynayacağı Süper Kupa finali çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.

eçen sezonun son bölümünde de takımı çalıştıran Mehmet Solkanat, Lefke alt yapısında koordinatör, Sayıner Seyitler ise Lefke U21 Takımının

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