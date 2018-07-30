Şampiyonluk canavarı, YDÜ spor ordusu

Yakın Doğu Üniversitesi, futbol hariç tüm spor dallarında mücadele ettiği 2017-2018 sezonunda 83 şampiyonluk elde etti. Akademik başarının yanında sportif başarıya da büyük önem veren YDÜ’nün 1561 lisanlı sporcusu bulunuyor

Eğitim alanında Kıbrıs’ta ve dünyada önemli bir referans noktası haline gelen Yakın Doğu Üniversitesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bugüne kadar tamamlanan şampiyonalarda futbol hariç diğer tüm dallarda 1561 lisanslı sporcuyla toplam 83 şampiyonluk elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversitelerarası müsabakalarda bir çok branşta şampiyonluklar elde ederken, Yakın Doğu Üniversitesi kulüpleri atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, darts, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarında hem kadınlarda hem de erkeklerde 54 şampiyonluğa imza attı. Yakın Doğu Koleji ile Yakın Doğu İlkokulu ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında düzenlediği atletizm ve diğer spor oyunlarında 29 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin toplamda 83 şampiyonluk kazandığı 2017-2018 sezonunda, YDÜ yüzücüleri 31 rekora imza attı.

BASKETBOLDA KUPALARA AMBARGO

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı 2017-2018 sezonunda ikinci kez Türkiye Kupası ve 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı, KKTC’ye getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı aynı zamanda Kadınlar Euroleauge’de de grubunu lider tamamlayarak final-four oynama başarısı göstererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli spor başarısına imza attı.

KKTC Basketbol Büyük Erkeklerde de, Lig Şampiyonluğu ile Cumhuriyet Kupası Şampiyonlukları’nı elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, Genç Erkekler Lig Şampiyonluğu, KKTC Basketbol Büyük Bayanlarda ise Federasyon Kupası Şampiyonluğu, Lig Şampiyonluğu ve üniversitelerarası müsabakalarda şampiyonluğa ulaştı.

YÜZDEME 31 REKORA İMZA ATILDI

2017-2018 sezonunda Yıldızlar, Küçükler ve Büyükler kategorilerinde hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi, 12 şampiyonluk elde ederken farklı yaş grupları ile farklı kategorilerde 31 rekora imza attı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin tecrübeli yüzme antrenörleri tarafından yetiştirilen ve yoğun antrenmanlarını Yakın Doğu Üniversitesi’nin Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştiren Yakın Doğu’nun uzun mesafe yüzücülerinden Doğukan Ulaç, 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını erkekler Genel Klasmanda birinci tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sporcusu olarak adını Dünya’nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonuna adını yazdırdı. Ulaç, bu yıl aynı zamanda 6 KKTC rekoruna da imza attı.

VOLEYBOLDA ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ULAŞILDI

Yakın Doğu Üniversitesi uzun bir aradan sonra oluşturduğu iddialı Erkek Voleybol Takımı’yla yeniden yer aldığı KKTC Voleybol Büyük Erkekler Ligi’nde, 2017-2018 sezonunu 4 kupayla tamamladı. Voleybol Erkek Takımı; Levent Soykut Anı Turnuvası, Federasyon Kupası, Lig ve Süper Kupa finalini kazanarak 4 kupayı müzesine götürdü.

ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR OYUNLARI GENEL KLASMAN KADINLARDA YDÜ ŞAMPİYON

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversitelerarası Spor Oyunları Çerçevesinde düzenlenen farklı branşlardaki spor oyunlarında, Genel Klasman Kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon olurken, spor oyunlarına katılan üniversiteler arasında hem kadınlarda hem erkeklerde en fazla şampiyonluğu elde etti.

Üniversitelerarası Spor Oyunlarında Yakın Doğu Üniversitesi badminton, atletizm, basketbol, bisiklet, darts, güreş, hentbol, masa tenisi, satranç, tenis, voleybol ve yüzme dallarında toplamda 11 branşta şampiyonluk elde etti.

HENTBOL, GÜREŞ VE SANTRAÇ’TA ŞAMPİYONLUKLAR DEVAM ETTİ

Güreş alanında da başarısını ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Erkeklerde Federasyon Şildi Şampiyonu, lig şampiyonu ve üniversitelerarası müsabakalarda şampiyon oldu. Yine güreşte, Yıldız Erkek ve Genç Erkeklerde de lig şampiyonluğuna ulaştı. Yakın Doğu Üniversitesi satrançta Federasyon Kupası şampiyonu, Hentbol Küçük Erkeklerde Lig Şampiyonu, Hentbol Genç Erkekler ve Büyük Bayanlarda ise lig ikincisi oldu.

YDİ İLE YDK SPORTİF BAŞARILARINI ŞAMPİYONLUKLARLA TAÇLANDIRDI

Yakın Doğu Koleji ile Yakın Doğu İlkokulu da KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında düzenlediği atletizm ve diğer spor oyunlarında 29 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Yakın Doğu Koleji ortaokul, lise kız ve erkek atletizm takımları, 15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu ile 27 Aralık Yol Koşusunda şampiyon olurken, lise erkek ve kız atletizm takımları aynı zamanda liselerarası müsabakalarda şampiyon oldu. Yakın Doğu Koleji bunların yanı sıra ortaokullararası ve liselerarası badminton şampiyonluğu, bowling, futsal, güreş, hentbol, yüzme ve basketbolda da kız ve erkek takımlarıyla toplamda 23 şampiyonluk kazandı. Yakın Doğu İlkokulu da badminton, masa tenisi, tenis ve yüzme branşlarında 6 şampiyonluk elde etti.

DOÇ. DR. İRFAN GÜNSEL: “ÇOK ÇALIŞMANIN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL DURMAZ”

Elde edilen başarıların tesadüfi olmadığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, çalışarak gidilen her yolda başarının mutlaka geleceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nün futbol hariç diğer tüm branşlarda 1561 lisanslı sporcuya sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Günsel, hedeflerinin sadece sporcu yetiştirmek değil, iyi ve ahlaklı insan, başarılı sporcu, topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu bunun için de gerekli alt yapıları oluşturmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Özverili çalışmanın ve inanmanın başarıları getirdiğinin altını çizen Doç. Dr. Günsel, “Elde edilen bu önemli başarılar ekip olarak, planlı, programlı ve özverili çalışmaların bir sonucudur” dedi.

“SPOR ALANINDAKİ BAŞARILAR EĞİTİMLE HARMANLANIYOR”

Üniversitelerinin vizyonunu ve işlevlerini bir gökkuşağına benzeten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “Gökkuşağının içinden bir rengi alırsanız artık onu gökkuşağı olarak niteleyemezsiniz. Üniversiteler sadece eğitim alanındaki çalışmaları ile değil, spor faaliyetleri sosyal etkinlikleri, araştırmaları ile hayatın içinde olmalıdır. Eğitim öğretim üniversitesi olmak isterseniz tüm renklere sahip olmanız gerekir. Spora verdiğimiz önem de buna olan inancımızdandır. Spor, içerisinde hiç bir kötülük bulamayacağınız bir alan. Spor ruhunuz, gençliğiniz ve ülkeniz için değerlidir. Kıbrıs Türk halkı olarak sportif başarının ve kupaların peşinde koşmamızın en önemli sebeplerinden biri Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenadaki varlığını tescilleme en büyük amacımızdır. Bizler tüm alanlarda bize uygulanan izolasyonlara rağmen yeteneklerimizi dünya çapında sergileyerek kıtalı insanlar gibi önemli başarılara imza atabileceğimizi göstermek istiyoruz. Spor da bu yeteneklerimizi gösterebileceğimiz ve bunu kupalarla tescilleyebileceğimiz önemli bir alan” şeklinde konuştu.