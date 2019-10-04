Şampiyonlar Ligi tehlikesi

UEFA ülke sıralamasında 10'uncu sıradaki yerini kaybeden Türkiye, Devler Ligi'ne doğrudan takım gönderememe tehlikesini yaşıyor

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kritik bir noktada bulunuyor. Takımlarımızın alacağı sonuçlar, büyük öneme sahip.

Ülke şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne katılması için sıralamada ilk 10 ülke içinde kalmamız gerekiyor. 11'inci sıradaki ülkenin şampiyonunun da ön eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi'ne kalma olasılığı var.

Bunun için ülke sıralamasında ilk 10'da bulunan bir ülkenin takımı, Devler Ligi'ni kazanmalı. Aynı ekip, kendi ligini de Şampiyonlar Ligi'ne katılma potasında bitirmek zorunda.

Türkiye sezona, UEFA ülke sırlamasında 10'uncu sırada başladı.Ancak temsilcilerimiz, Avrupa macerasına istediği gibi başlayamayınca, ülke sıralamasında 11'inci basamağa geriledik.

Bizim gerimizdeki Hollanda sezona iyi bir giriş yaparak, 9'uncu sıraya yükseldi. 9'uncu Ukrayna ise kendine 10'un sırada yer buldu.

Ekiplerimiz grup aşamasında henüz umduğunu bulamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, oynadığı iki maçta bir beraberlik elde etti.

Bu beraberlik, ülkemize 0,2 puan getirdi. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, iki maçını da kaybetti.

Başakşehir ve Trabzonspor ise iki maçta sadece birer beraberlik aldı. Alınan iki beraberliğin ülke puanına katkısı sadece, 0,4 puan oldu.

Avrupa haftasını çok iyi geçiren Hollanda ekipleri, 1,4 puan elde etti.

Puanını 32 virgül 75'e yükselten Portakallar, 9'uncu sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Haftaya 31,1 puanda başlayan Ukrayna ise puanını 31 virgül 9'a çıkardı.

Türkiye ise haftayı 0 virgül 4 puanla kapattı ve toplamdaki puanını 31'e yükseltti. Türkiye'yi bekleyen bir diğer tehlike ise Avusturya takımlarını aldığı başarılı sonuçlar.

12'inci sıradaki Avusturya'nın 29,925 puanı bulunuyor.