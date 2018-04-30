banner107
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
21 0
Nisan Şakası nefes kesti
Nisan Şakası nefes kesti
12 0
Ömür Gedik coşkusu
Ömür Gedik coşkusu
139 0
Şok diyetler ölüme kadar götürür
Şok diyetler ölüme kadar götürür
7 0
Derbide Aslan kükredi
Derbide Aslan kükredi
31 0
Kaza yapan araca arkadan çarptı
Kaza yapan araca arkadan çarptı
338 0
Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı
Gönyeli kupayı galibiyetle taçlandırdı
132 0
Koop, kopardı ve aldı
Koop, kopardı ve aldı
30 0
banner82
banner147

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

banner27

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları yarın başlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı
banner137

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, Salı ve Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.