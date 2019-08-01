Şampiyon Koop Bank

Koop Bank Genel Müdürlük ve BİNBOĞA’nın mücadele ettiği ve çekişmeli geçen final maçı 2-2 tamamlanırken, şampiyon takımı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Koop Bank Genel Müdürlük şampiyon oldu

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd tarafından organize edilen “Koop Bank Halı Saha Futbol Turnuvası” sona erdi. Koop Bank Genel Müdürlük şampiyon oldu. Koop Bank Genel Müdürlük ve BİNBOĞA’nın mücadele ettiği ve çekişmeli geçen final maçı 2-2 tamamlanırken, şampiyon takımı penalti atışları belirledi. Penalti atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Koop Bank Genel Müdürlük şampiyon olurken, BİNBOĞA ikinciliği aldı. Final öncesi üçüncülük için mücadele eden KOOP-Süt ve KOOP SÜT-2 maçı 8-8 sona ererken, penalti atışlarının galibi KOOP SÜT üçüncü oldu. Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde ödüller, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Genel Müdürü Kemal Ataman, Genel Müdür Yardımcısı Orhan Bürüncük, İştirakler Koordinatörü Orhan Kürşad ve KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz tarafından verildi.