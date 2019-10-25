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Şampiyon KKTC

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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize edilen 18. GTF Avrasya Şampiyonasında KKTC şampiyon oldu

Şampiyon KKTC
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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize edilen 18.GTF Avrasya Şampiyonası ve 6. World Budo Martialarts Şampiyonası dün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi. Müsabakaların 2. gününde GTF Kara Kuşak Müsabakaları sonunda KKTC şampiyon oldu.

Müsabakaların son günü olan bugün final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara madalya ve kupaları yetkililer tarafından verilecek.

GTF TAKIM MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.KKTC        72 Puan

2.Türkiye       36 Puan

3.Moldova      24 Puan

4.Ukrayna     10 Puan

5.İran             6 Puan

6.Azerbaycan            5 Puan

7.Ermenistan 2 Puan

8.Kırgızistan  2 Puan

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