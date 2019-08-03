Şampiyon güreşçilerimizi aileleri karşıladı

Rusya’nın Kaliningrad şehrinde yapılan Uluslararası Beloglazov Güreş Turnuvasın'da ülkemizi temsil eden Milli güreşçilerimiz Ömer Özyıldırım ve Özper Özorun tarih yazmışlardı. Dünya Şampiyonası nedeniyle öne alınan turnuvada iki sporcumuz da sikletlerinde altın madalya kazanmışlardı. Ömer Özyıldırım çeyrek finalde Kazakistanlı rakibini 6-4, yarı finalde Ukraynalı rakibini 5-3 yenerek finale çıkarken finalde ise Rus rakibi 4-4 berabere kalırken son puanı alarak şampiyon olmuştu. Özper Özorun ise yarı finalde Moldovalı rakibini 8-2, finalde Rus rakibini 6-2 yenerek şampiyon olmuştu. Sporcularımıza madalyalarını Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Anatoly Beloglazov vermişti. Ömer ve Özper'in elde ettikleri önemli başarıya rağmen yetkililer karşılamazken, onları havaalanında aileleri coşkulu şekilde karşıladılar.
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