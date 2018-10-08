banner107
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
4 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
74 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
25 0
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
191 0
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
20 0
Zerdaliler tatlandı
Zerdaliler tatlandı
399 0
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
69 0
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
Göçmenköy ve Düzkaya finalde
201 0
banner82
banner147

Şampiyon Göçmenköy Masterleri

banner27

Göçmenköy Masterleri tarafından organize edilen ve Türkiye’den Antalya Masterleri'nin de katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü master turnuvasında Göçmenköy Masterleri şampiyon oldu

Şampiyon Göçmenköy Masterleri
banner192

Göçmenköy Masterleri tarafından organize edilen dörtlü master turnuvası, geçtiğimiz akşam Göçmenköy Stadı'nda oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

Gecenin ilk maçında Lapta Masterleri, Antalya Masterleri'ni 6 – 3 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamlandı. Gecenin ikinci maçında ise Göçmenköy Masterleri, Düzkaya Masterleri'ni 2 - 0 gibi mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva sonunda şampiyon Göçmenköy Masterleri, ikinci Düzkaya Masterleri, üçüncü Lapta Masterleri ve dördüncü Antalya Masterleri ile maçları yöneten hakemlere ödülleri verilirken, turnuvanın sponsoru Tuan’s Car direktörü Hakkı Gürcan’a teşekkür plaketi verildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.