Göçmenköy Masterleri tarafından organize edilen ve Türkiye’den Antalya Masterleri'nin de katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü master turnuvasında Göçmenköy Masterleri şampiyon oldu

Göçmenköy Masterleri tarafından organize edilen dörtlü master turnuvası, geçtiğimiz akşam Göçmenköy Stadı'nda oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Gecenin ilk maçında Lapta Masterleri, Antalya Masterleri'ni 6 – 3 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamlandı. Gecenin ikinci maçında ise Göçmenköy Masterleri, Düzkaya Masterleri'ni 2 - 0 gibi mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva sonunda şampiyon Göçmenköy Masterleri, ikinci Düzkaya Masterleri, üçüncü Lapta Masterleri ve dördüncü Antalya Masterleri ile maçları yöneten hakemlere ödülleri verilirken, turnuvanın sponsoru Tuan’s Car direktörü Hakkı Gürcan’a teşekkür plaketi verildi.