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Şampiyon futbolculara plaket

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Turgut Esendağlı Anı Maçı öncesinde, Turgut Esendağlı’nın kulüp başkanlığı döneminde şampiyon olan 1990 – 1991 sezonu Doğan Türk Birliği kadrosunda yer alan futbolculara plaket verildi

Şampiyon futbolculara plaket

Özgür GÖKSEL

Doğan Türk Birliği ile Girne Halk Evi arasında Mete Adanır Stadında, Turgut Esendağlı anısına oynanan karşılaşma öncesinde Doğan Türk Birliği kulübü anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Doğan Türk Birliği’nin efsane başkanı olan Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı’nın abisi Turgut Esendağlı anısına oynanan Turgut Esendağlı Anı Maçı öncesinde Turgut Esendağlı’nın kulüp başkanlığı döneminde şampiyon olan 1990 – 1991 sezonu Doğan Türk Birliği kadrosunda yer alan futbolculara plaket verildi.

Kulüp başkanlarının yanı sıra Girne Kaymakamı Sinan Güneş ile Girne Belediye başkanı NidaiGüngördü’nün de yer aldığı ödül töreninde, Caner Oshan, AfünGirgen, Tunç Çağlar, Ahmet Pelit, Hasan Yeşilada, Tevfik Ataç, Murat Girgen, Güralp Derviş, Mustafa Sakallıoğlu, Özer Kaya, Mustafa Akerler, Ufuk Dener, Ramadan Soy, Yücel Borova, Ahmet Özşehitoğlu, Hilmi Tozcu ve Orçun Kamalı plaket alan eski futbolcular oldular.

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