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Şampiyon Çaykur Rizespor

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Şampiyon Çaykur Rizespor
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Süper Lig'e doğrudan çıkmayı hedefleyen iki ekibi karşı karşıya geldiği maçta Ümraniyespor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Çaykur Rizespor, zorlu deplasmanda rakibini 1-0 yenerek, bitime 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Çaykur Rizespor'a şampiyonluğu getiren golü 30. dakikada Robin Yalçın attı.

Bu sonucun ardından 1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmeyi başaran Çaykur Rizespor, puanını 66'ya yükseltti. 58 puanda kalan ev sahibi Ümraniyespor ise play-off'ta Süper Lig'e çıkma şansı arayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA SÜPER LİG SEVİNCİ

Çaykur Rizesporlu oyuncular, teknik heyet ve idareciler, Ümraniyespor müsabakasının tamamlanmasıyla saha içinde büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde toplanan yeşil-mavili ekibin oyuncuları birbirlerine sarılarak başarılarını kutlarken, ardından taraftarlarının bulunduğu tribüne gitti.

Oyuncular ve teknik heyet, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı.

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