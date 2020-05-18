banner411
banner69
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
96 0
GG başladı
GG başladı
72 0
 
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
113 0
Kaymaklı futbolcuları serbest
Kaymaklı futbolcuları serbest
708 0
Bayern Münih kaldığı yerden devam
Bayern Münih kaldığı yerden devam
27 0
Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlıları tahliye edildi
Kalkanlı Yaşam Evi, yaşlıları tahliye edildi
82 0
Yangın ODTÜ’ye ulaştı, öğrenciler tahliye ediliyor
Yangın ODTÜ’ye ulaştı, öğrenciler tahliye ediliyor
108 0
banner440

Samani: 19 Mayıs daha büyük anlam taşımaktadır

banner27

Halil Samani, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu dönemde daha da büyük anlam taşımaktadır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız.” açıklamasını yaptı

Samani: 19 Mayıs daha büyük anlam taşımaktadır

KKTC Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınladı.

Federasyon başkanı Halil Samani imzası taşıyan mesaj şöyle:

“Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını çerçevesinde uzak kaldığımız spora hasretimiz her geçen gün artmaktadır.

Bundan dolayı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu dönemde daha da büyük anlam taşımaktadır. Sağlığın her zamankinden daha önemli olduğu bu dönemde, en kısa zamanda uygun şartlarla spora, sportif faaliyetlere dönme temennisi içerisindeyiz.

Sağlıklı günlerde yeniden sahalarda, salonlarda ve pistlerde olacağımız günlerin yakın olması temennisiyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.