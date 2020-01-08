Salonlar dökülüyor

Salon sporlarının yapıldığı salonların yetersizlikleri, salon sporları ile uğraşan insanları zor duruma düşürürken, maçlar buz gibi sağlıksız ortamlarda oynanıyor

Salon sporlarının yapıldığı salonların yetersizlikleri, salon sporları ile uğraşan insanları zor duruma düşürürken, maçlar sağlıksız ortamlarda oynanıyor.

Ülkemizin en önemli salonu olan Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda ısıtma sistemi bozuk olmasından dolayı sporcular ve seyirciler adeta donarak maçları tamamlıyorlar. İskele Spor Salonu ise yağan yağmurlardan dolayı akıtırken, geçtiğimiz akşam oynanması gereken DAÜ – YDÜ Basketbol maçı iptal edilmişti.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu da ısıtma sistemi bozuk olmasından dolayı adeta buzdolabını andırırken, tuvaletler de bakımsızlıktan dolayı pislik içerisinde bulunuyor.Güzelyurt Spor Salonunda da maçlar benzer şekilde ısıtma sistemi bozuk olmasından dolayı buz gibi ortamda oynanıyor.

(Foto: Tonguç KOTAK)