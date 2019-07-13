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Salih Hafız Türk Milli Takımı adına Almanya'da yarışıyor

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KKTC Atıcılık Federasyonu sporcusu Salih Hafız Türkiye Milli Takımı adına Almanya’da düzenlenen Gençler Dünya Kupası’nda yarışıyor.

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Salih Hafız Türk Milli Takımı adına Almanya'da yarışıyor
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KKTC Atıcılık Ferasyonu’dan verilen bilgiye göre, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu adına Türkiye Milli takımında yer alan Salih Hafız Milli Takım Skeet Antrönörü Ali Bİlgin ile birlikte Türkiye Milli Takımını temsilen 12- 20 Temmuz  tarihleri arasında Almanya’nın Sulh kentinde düzenlenecek müsabakalara katılacak.
Açıklamada, “Gençler Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan Salih Hafız’ı ve ailesini atıcılık camiamız adına canı gönülden kutlar, gurur kaynağımız olan sporcumuza ve antrenörüne başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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