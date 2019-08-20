 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
9 0
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
13 0
 
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
32 0
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
157 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
23 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
17 0
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
Yenicami'den, Çağdaş vetosu
192 0
banner82

Salamis’te survivor heyecanı yaşandı

banner27

banner315
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
banner267

Yeni Boğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri büyük bir çoşku içerisinde sürerken, festival kapsamında düzenlenen spor faaliyetleri de devam ediyor.

Yeni Boğaziçi Pulya Festivali Organizasyon ekibi içerisinde yer alan Spor Komitesi dün Salamis Bay Otelde çocuk survivor yarışması düzenledi.

Halil Erdoğuş’un sorumluluğunda gerçekleşen çocuk survivor yarışması, 18 çocuğun 9’arlı 2 takımda yarışması ile gerçekleştiridi. Aslanlar ve Köpek Balıkları takımları arasında geçen yarış büyük heyecana sahne olurken, yarışı son anda Aslanlar takımı kazandı.

Ailelerin de ilgi gösterdiği ve çocuklara destek verdiği yarışlar sonrasında katılımcı tüm çocuklara, organizasyon komitesi tarafından katılım belgesi verildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.