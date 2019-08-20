Salamis’te survivor heyecanı yaşandı

Yeni Boğaziçi Pulya Festivali etkinlikleri büyük bir çoşku içerisinde sürerken, festival kapsamında düzenlenen spor faaliyetleri de devam ediyor.

Yeni Boğaziçi Pulya Festivali Organizasyon ekibi içerisinde yer alan Spor Komitesi dün Salamis Bay Otelde çocuk survivor yarışması düzenledi.

Halil Erdoğuş’un sorumluluğunda gerçekleşen çocuk survivor yarışması, 18 çocuğun 9’arlı 2 takımda yarışması ile gerçekleştiridi. Aslanlar ve Köpek Balıkları takımları arasında geçen yarış büyük heyecana sahne olurken, yarışı son anda Aslanlar takımı kazandı.

Ailelerin de ilgi gösterdiği ve çocuklara destek verdiği yarışlar sonrasında katılımcı tüm çocuklara, organizasyon komitesi tarafından katılım belgesi verildi.