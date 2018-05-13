banner107
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
180 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
15 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
12 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
345 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
233 0
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
75 0
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
62 0
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
190 0
banner82
banner147

Salah ödüle doymuyor

banner27

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, bu sezon üçüncü kez Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülünü kazandı

Salah ödüle doymuyor
banner137

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanları, uzmanlar ve taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling, Tottenham'dan Harry Kane, Manchester United'dan David De Gea, Burnley'den James Tarkowski'yi geride bırakan Salah, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. 

Daha önce Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Salah, bu ödülü aynı sezonda üçüncü kez kazanmış oldu. 

Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 35 maçta 31 gol atan Salah, 3 kez ayın futbolcusu ödülünü de elde etmişti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.