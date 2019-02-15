Salah ile ilgili yeni iddia

İtalyan basını, Juventus'un Liverpool'a Salah için 50 milyon euro ve Dybala'nın teklif edileceğini; İngiliz basını ise takas olmadan 160 milyon euro önerileceğini iddia etti

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah hakkındaki transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

Juventus'un Cristiano Ronaldo'dan sonra bir başka süperstarı kadrosuna katacağı iddiası da giderek güçleniyor. Bu doğrultuda transferle ilgili İtalyan ve İngiliz basınlarında ayrı ayrı iddialar ortaya atıldı.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, transfer iddiasını manşetine taşıdı. Tuttosport'un haberinde Juventus'un Salah için 50 milyon euro ve Paulo Dybala'yı önereceği ifade edildi.

Ada basını ise Dybala takasının söz konusu olmadığını, Torino ekibinin Liverpool'a 160 milyon euro bonservis bedeli önereceğini yazdı.

Ayrıca, Salah'ın siyah-beyazlı formayı giyme olasılığının her geçen gün daha da arttığının altı çizildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'de 26 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 17 gol attı, 5 de gol pası verdi.