Sakallı’dan gurur verici temsiliyet

KTSYD üyesi Hamit Sakallı, Türkiye – Yunanistan milli maçında, Türkiye Futbol Federasyonu adına, maç öncesinde ve sonrasında resmi tercümanı olarak görev yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyesi, Haberci Gazetesi spor yazarı Hamit Sakallı, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi tercümanı olarak görev yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonundan aldığı davet sonrasında Türkiye Milli Takımının, Yünanistan Milli Takımı ile dün akşam oynadığı maç öncesinde ve sonrasında 2 gün içerisinde düzenlenen basın toplantılarında tercüman olarak görev yapan Hamit Sakallı gurur verici bir temsiliyete imza attı.

Hamit Sakallı maç sırasında da Türkiye Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş’in yanında yer alarak, önemli bir temsiliyet görevini yerine getirdi.