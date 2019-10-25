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Sahaları, Soruşturma Komitesi denetleyecek

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Spor Dairesi sentetik zeminli Göçmenköy Stadı ve Spor Dairesi’ne bağlı diğer sentetik sahaların denetlenmesi için bir “Soruşturma Komitesi” kurulmasını kararlaştırdı

Sahaları, Soruşturma Komitesi denetleyecek
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Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, 2017 yılında yapımı tamamlanan ancak yapıldığı tarihten itibaren yağan yoğun yağışlar sonrası kullanılamaz hale gelen sentetik zeminli Göçmenköy Stadı ve Spor Dairesi’ne bağlı diğer sentetik sahaların denetlenmesi için bir “Soruşturma Komitesi” kurulmasını kararlaştırdı.

Kemal Deniz Dana başkanlığında toplanan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Göçmenköy Stadı ve daireye bağlı diğer sentetik zeminli sahaların incelenmesi ve raporlanması için oluşturulacak olan Soruşturma Komitesi’nde, Spor Dairesi’nden iki, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’ndan bir ve Planlama ve İnşaat Dairesi’nden bir kişinin yer almasını kararlaştırdı. Komitenin, sahaları inceleyip rapor oluşturması kararı aldı.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ayrıca, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası’ndan da konuyla ilgili inceleme ve bilirkişi raporu talebinde bulundu.

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