Şah: Başarılı olmak istiyoruz

K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Görneç'te, Mehmet Şah başkanlığındaki yönetim kurulu dün akşam geleneksel Yaz balosunu gerçekleştirdi.

Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren başarılı başkan Mehmet Şah, elde ettikleri şampiyonluk sonrasında Birinci Ligde de başarılı olmak istediklerini söylerken, bunun da camianın kulübe sahip çıkıp destek vermesiyle olacağını belirtti. Mehmet Şah geceye katılanlara destek verirken, bugün oynanacak ani maçına da herkesi davet etti