Sağlık Bakanlığı, ek katkı gıdaların satışını denetleyecek

Sağlık Bakanlığı’nda, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun katılımıyla yapılan toplantıda “Tamamlayıcı ek katkı gıdalarının satışı” ele alındı

Sağlık Bakanlığı, genellikle spor yapanların, özellikle gençlerin kullandığı ve farkı noktalarda satılan tamamlayıcı ek katkı gıdaların satışının denetlenmesine karar verdi.

Bakanlık, ayrıca Eğitim Bakanlığı ile istişare içinde halkın, özelikle lise düzeyinde bilinçlenmesi amacıyla eğitim verilmesi yönünde karar aldı. Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, tamamlayıcı ek katkı gıdalar (supplement) ve sporcuların doping kullanımı konusu ele alındı. Sağlık Bakanı Filiz Besim başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Dopingle Mücadele Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi yetkilileri katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıda şu karar üretildi:

“Spor salonlarında kullanılan, farkı noktalarda satılan ve özellikle gençler tarafından denetimsiz kullanıldığı belirlenen tamamlayıcı ek katkı gıdaların satışının denetlenmesi, halkın bilinçlenmesi, özelikle lise düzeyinde olmak üzere bu konuda Eğitim Bakanlığı ile istişare edilerek eğitim verilmesi.”