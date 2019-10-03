Sadıkoğlu’nu dayanışma gecelerine davet ettiler

1461 İskele Trabzonspor Kulübü ve Akademinin düzenleyeceği geceye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu davet etti

1461 İskele Trabzonspor Kulübü Başkanı Tayfun Köksal, 10 Ekim Perşembe günü, İskele’de, 1461 İskele Trabzonspor Kulübü ile Futbol Akademisinin birlikte düzenleyecekleri geceye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu davet etti.

Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret eden Tayfun Köksal’a, 1461 İskele Trabzonspor Kulübü Kurucu Başkanı aynı zamanda İskele Belediyesi Meclis Üyesi olan Sefa Kurukafa ile 1461 İskele Trabzonspor Futbol Akademisi Koordinatörü Zafer Kuş da eşlik etti.

1461 İskele Trabzonspor Kulübü ile 1461 İskele Trabzonspor Futbol Akademisi, önemli bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim diyen 1461 İskele Trabzonspor Kulübü, herkesi de bu birlikteliğe davet ediyor. Bu kapsamda 1461 İskele Trabzonspor Kulübü Başkanı Tayfun Köksal, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu 10 Ekim Perşembe akşamı saat 19.00’da Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek geceye davet etti. Kulüplerine yaptığı maddi ve manevi katkının bu özel gecede de devam ettiğini söyleyen Köksal, Başkan Hasan Sadıkoğlu’na ve İskele Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Sadıkoğlu: “İskele Belediyesi, her zaman yanınızda”

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 1461 İskele Trabzonspor Kulübü ile Futbol Akademisinin birlikte düzenleyeceği geceden dolayı tebrik etti. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran, spor yapmalarını sağlayan kulübü ve futbol akademisini tebrik etti. İskele Belediyesi her zaman 1461 İskele Trabzonspor Kulübü gibi İskele ve köylerindeki tüm kulüplerin yanında diyen Başkan Sadıkoğlu, spora ve sporcuya ayrıca önem verdiklerini ifade etti.

Başkan Sadıkoğlu’na 1461 İskele Trabzonspor Kulübü ve Futbol Akademisinin ziyaretinde Meclis Üyeleri Halil Dericioğlu ile İsmail Osum da eşlik etti.

Apolas Lermi konser verecek

1461 İskele Trabzonspor Kulübü ile Futbol Akademisinin birlikte düzenleyeceği gece 10 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da İskele Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek. Gecede Karadeniz Müziğinin sevilen sesi Apolas Lermi’nin yanı sıra Embiya Özdamar, Batuhan Tatlı, Engin Talay, Kubilay Aşık ve Hakan Arap da sahne alacak. Giriş ücretinin 20 TL olduğu gecede elde edilecek gelir 1461 İskele Trabzonspor Kulübü ile Futbol Akademisine bağışlanacak.