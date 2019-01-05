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Sadık Çiftpınar Fenerbahçe’de

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Fenerbahçe, stoper Sadık Çiftpınar’ı 3,5 artı 1 yıllığına renklerine bağladı

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Sadık Çiftpınar Fenerbahçe’de
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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp, bu transferi ilk olarak resmi Twitter hesabından açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kulübün Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde hep dillerde" marşına Sadık Çiftpınar, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık verdi.

Sadık Çiftpınar'ın paylaşımı sonrası sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "Yuvana hoş geldin sadikçftpnr16! Omuz omuza nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Sadık Çiftpınar transferi ile ilgili sarı-lacivertli ekibin sitesinden şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır. Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

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