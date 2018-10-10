Rumlar oyunları engelleme peşinde

10-28 Ekim 2018 tarihleri arasında, 5 dalda, 19 ülkeden 431 sporcu ve yöneticinin katılımıyla bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ,Güney Kıbrıs’ta da yankı uyandırdı. Spor oyunlarına katılacak ülkeler arasında Avrupa Birliği üyesi Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nin de bulunması nedeniyle Güney basını devletin ve Güney Kıbrıs Spor Teşkilatı’nın (KOA) bu duruma müdahale ederek söz konusu durumu gerekli mercilere şikayet etmeleri gerektiğini yazdı.
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