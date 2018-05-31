Rumlar, CONIFA’ya tepki gösterdi

KKTC A Milli Futbol takımının Londra’da düzenlenecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılacak olması, Londra’da yaşayan Rumların tepkisine yol açtı

KKTC A Milli Futbol takımının, Londra’da düzenlenecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılacak olması, Londra’da yaşayan Rumların tepkisine yol açtı.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” başkanı Hristos Karaolis’in, Enfield Belediye Meclisi ile sahanın kullanım hakkını elinde bulunduran yetkili derneğe mektup göndererek durumu protesto ettiğini yazdı.

Gazeteye göre Karaolis, mektubunda “Kuzey Kıbrıs” olarak tasvir edilen bir futbol takımının misafir edilmesinden duydukları “büyük hayal kırıklığının” dile getirildiğini ve sahanın, “yasadışı işgal rejiminin yükseltilmesi” için kullanılmasını önlemeleri çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Enfield Belediyesi’nin Karaolis’e konuyla ilgili yanıt gönderdiğini belirten gazete, gönderilen yanıtta, sahanın belediyeye ait olduğunun doğrulandığının, ancak “Enfield Town FC” futbol takımına uzun vadeli kiralanmış olmasından dolayı, sahanın kullanımıyla ilgili alınan kararlara müdahale etme yetkisinin bulunmadığının belirtildiğini yazdı.

