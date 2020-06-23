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Ronaldo rekora doymuyor

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Cristiano Ronaldo forma giydiği her ülkede kırılması zor rekorlara imza atıyor. Juventuslu futbolcu Premier Lig ve La Liga'dan sonra Serie A'nın da en çok gol atan Portekizli oyuncusu oldu

Ronaldo rekora doymuyor

Cristiano Ronaldo başarılarına bir yenisini ekledi. Yıldız futbolcu Juventus'un Bologna'yı 2-0 yendiği maçta attığı golle İtalya'da unutulmazlar arasına girdi.

Torino ekibini Bologna deplasmanında 23'ncü dakikada attığı golle öne geçiren Ronaldo, Seri A tarihinin en skorer Portekizlisi oldu.

İtalya'daki gol sayısını 43'e çıkaran 35 yaşındaki yıldız, bu unvanı sadece iki sezonda elde ederek takdir topladı.

Geçen sezon 21 gol atan Cristiano Ronaldo, bu yıl 22 golle önceki sezona göre daha etkili bir görüntü çizdi.

Deneyimli oyuncu, Manchester United'da attığı 84 golle İngiltere'de ve Real Madrid'de attığı 311 golle de İspanya' da en skorer Portekizli oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

Serie A'nın daha önceki en golcü Portekizlisi Fiorentina ve Milan formalarıyla 12 sezonda 42 gol atan RuiCosta'ydı.

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