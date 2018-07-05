Ronaldo, Juventus ile anlaştı mı?

Cristiano Ronaldo için Juventus'un teklif yaptığı iddia edilirken Portekizli dünya yıldızının İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden bile geçtiği öne sürüldü

İspanyol devi Real Madrid, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo için İtalyan ekibi Juventus'tan gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

2018 Dünya Kupası'nda başarılı bir turnuva geçiren ancak son 16 turunda Uruguay'a 2-1'lik skorla yenilerek elenen Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki geleceği merak edilirken İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus, Ronaldo için Real Madrid'e 100 milyon euro'luk teklifte bulundu.



Real Madrid'in bu teklifi ciddi biçimde değerlendirmeye aldığıı yazan İtalyanlar, Juventus'un CEO'su Giuseppe Marotta'nın konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktığını ifade etti.



"Ronaldo sağlık kontrolünden geçti bile"

İngiliz ve İtalyan basınında Ronaldo iddiaları gündemi meşgul ederken başka bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Juventus'un eski yönetim kurulu üyelerinden biri, beş kez Ballon d'Or kazanan ve Real Madrid'le art arda üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki Ronaldo'nun Juventus'ta sağlık kontrollerinden geçtiğini öne sürdü.

Formaları basıldı

Öte yandan, sosyal medyada da Ronaldo'yla ilgili pek çok paylaşım ses getiriyor. Bunlardan biri de Ronaldo için basıldığı iddia edilen 7 numaralı Juventus formaları.

Pek çok futbolsever Ronaldo'nun adının basılı olduğu 7 numaralı Juventus formalarının görselini twitter, facebook ve instagram'dan paylaşırken siyah beyazlı ekibin taraftarları "Geliyor", "Hayal gerçek oldu" ve "Higuain eski dostuyla tekrar buluşacak" şeklinde yorumlarda bulundu.