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Ronaldo başarısının sırrını açıkladı

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Cristiano Ronaldo başarısının sırrını, 'etik çalışma ve iş disiplini' olarak açıkladı. Messi hakkında da konuşan Portekizli yıldız, "Aramızdaki rekabet, ikimizin gelişimine de büyük katkı sağladı" dedi

Ronaldo başarısının sırrını açıkladı
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Dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan Cristiano Ronaldo, France Football dergisine konuştu.

Başarı sırrının etik çalışma ve disiplin olduğunu vurgulayan Portekizli futbolcu, "Lokomotiv Moskova gibi futbol oynamayı reddeden bir takımla maç yaptık. Gol atamadım. Çok sinirlendim. Maçtan sonra takım arkadaşlarımla yemek yedik. Eve geldiğimde saat 4'tü. Uyumadan önce buzlu bir su içtim. Sabah 10'da uyanıp 11'de spora gittim. Hayatım boyunca bu disipline devam ettim" ifadelerini kullandı.

LionelMessi'ye de değinen Ronaldo, "Aramızdaki rekabet ikimizin performansına da olumlu etki yaptı. Hem o, hem ben bu sayede daha iyi hale geldik" dedi.

Gelişiminde Manchester United ve SirAlexFerguson'un önemli rolü olduğunu hatırlatan 34 yaşındaki oyuncu, "RyanGiggs, Paul Scholes, RuudvanNistelrooy, Rio Ferdinand gibi isimlerle dolu Manchester United'da beynimi kullanarak kendimi geliştirmeye devam ettim. Bu yıldızlardan sürekli bir şeyler öğrendim" açıklamasını yaptı.

Cristiano Ronaldo en beğendiği golünün ise,Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Juventus'a attığı röveşata olduğunu söyledi.

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