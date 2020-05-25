Roma yıldızlarını satacak

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma ekonomik olarak toparlanmak istiyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le birlikte 2 oyuncuyla daha yollarını ayırmak isteyen başkent ekibinin 120 milyon euroya ihtiyacı olduğu belirtiliyor

Roma küçülmeye gidiyor. Ekonomik olarak zor günler geçiren İtalyan ekibi yıldız futbolcularını satmayı planlıyor.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport bu haberi "Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick” başlığı ile duyurdu.

Roma kulübünün ekonomik olarak normalleşmesi için 120 milyon euro gerekiyor. İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23’e indirmeyi planlıyor.

Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor.

Ünder'in satışından 30 milyon euro kazanmayı hedefleyen Roma, Justin Kluivert'ın transferinden 40 milyon euro, Leipzig'de kiralık olarak oynayan Patrik Schick'in transferinden de 29 milyon euro kazanmayı planlıyor.

Gazete, Cengiz Ünder'in Türkiye, Almanya ve İngiltere'den de taliplerinin olduğunu ekledi.