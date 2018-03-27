Roma, Talisca'nın peşinde

Anderson Talisca, manşetlerden düşmüyor. İtalya basını, Mayıs ayı sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı oyuncunun Roma'nın takibinde olduğunu yazdı

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport, Anderson Talisca'nın Roma ile flört ettiğini yazdı. Romalı yöneticilerin, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica ile Brezilyalı yıldızın transferi için iletişime geçti öne sürüldü.

İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edilirken, Beşiktaş'ın oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulundurmasının, Roma'nın işini zorlaştırdığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, "Türkler, 1 Haziran'a kadar 21 milyon avroluk opsiyonu kullanmazlarsa, Talisca'nın yolu Roma'ya çıkıyor" ifadesine de yer verildi.

Roma Sportif Direktörü Monchi de, "Talisca ve Çağlar Söyüncü'yü takipteyiz" sözleri ile bu haberi doğruladı.