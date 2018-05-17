Rodrigues'in bonservis bedeli el yakacak

İngiliz basınına konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, Garry Rodrigues ile ilgili transfer iddialarını değerlendirdi.

Araboğlu, "Birçok kulübün onu istediğinin farkındayız. Beş Avrupa ekibi geçen hafta onu izlemek için temsilcilerini gönderdi. Bugün için baktığımda Rodrigues'in bonservis bedelinin 30 milyon Avro olduğunu düşünüyorum. Yine de her şey yaz dönemindeki transfer sezonunda netleşir" şeklinde konuştu.

West Ham United, geçen mart ayında 27 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Avro teklif ederken, Galatasaray'ın 18 milyon Avro'dan kapıyı açtığı belirtildi. Sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla değerini katlayan Rodrigues, için sarı kırmızılı kulüp fiyat arttırdı.

Ada basını, Rodrigues'i kadrosuna katmak isteyen takımların kasasından 25 milyon Avro çıkarması gerektiğini yazdı.

Rodrigues ile ilgilenen kulüpler arasında Everton ve Newcastle United da bulunuyor. Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un da yıldız oyuncuyu gündemine aldığı belirtiliyor.

Garry Rodrigues ise daha önce yaptığı açıklamada gelecek sezon Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini açıklamıştı.