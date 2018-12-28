Robinho, Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'in lideriden flaş transfer... Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Turuncu-Lacivertli ekibin Robinho ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Robinho'nun transferi konusunda Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Gümüşdağ, "Kulübümüz, Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un Twitter adresinden yapılan açıklamada da "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nun transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.

BAŞAKŞEHİR, ROBİNHO İÇİN 2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Medipol Başakşehir'in, Robinho ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Brezilya'da tatilde bulunan yıldız futbolcunun İstanbul'a geldiğinde turuncu-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Medipol Başakşehir'in bu transfer için Demir Grup Sivasspor'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Robinho'nun, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecekti.

Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Demir Grup Sivasspor kadrosuna dahil olmuştu.

Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta 8 kez ağları havalandırdı, 2 golün de asistini yaptı.