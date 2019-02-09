Rizespor'un serisini Antalyaspor bitirdi

İkinci yarıdaki tüm maçlarını kazanan Çaykur Rizesspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında düşme hattın hemen üstünde yer alan Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısına 3'te 3 yaparak süper bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, bu beraberlikle 3 maç aradan sonra puan kaybetti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'in 6. dakikada attığı golle 1-0 öne tamamladı. Konuk Antalyaspor, bu gole Mevlüt Erdinç'in 68. dakikadaki golüyle yanıt verdi: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 22'ye Antalyaspor ise 29'a çıkardı.