Ritmik cimnastikçilerimizden, İstanbul’da başarılı sonuç

İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Liginin 2. hafta müsabakalarına katılan Federasyon Kız Karmamız başarılı sonuçlar elde etti.

Milli antrenörlerimiz Mustafa Erbulut ile Ayten Topal eşliğinde müsabakalarını yapan Federasyon Kız Karmamız, bireysel ritmik cimnastik minik grup yarışmasında 13 takım arasından 6. Olarak beğeni topladılar.

Antrenör Mustafa Erbulut, yarışma sonrasında yaptığı açıklamada; “Prensesler bizleri gururlandırdılar. Hatasız bir yarışma tamamladık. Yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Tüm takımı gönülden kutluyorum.” İfadelerini kullandı.