Rekorlara kulaç attılar

Su Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları’nda birçok rekor kırılırken, Yakın Doğu Üniversitesi 3 kategoride, ARES ise 1 kategoride takım birinciliği elde etti

Su Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Cumhuriyet Kupası Yıldızlar ve Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda, Bluefin Yüzme Kulübü Sporcusu Özgül Çetin 200m. Serbest yarışında 02:23.86‘lık, 50m. Serbest yarışında 30.14 lük dereceleri ile 11-12 yaş rekorlarının, Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları Emre Ersoy 50m. Sırtüstü yarışında 28.66 lık derecesiyle 11-12-13-14 yaş rekorlarının, 100m. Sırtüstü yarışında 01:02.56 lık derecesiyle 14 yaş rekorunun, Buğra Buba 200m. Kurbağalama yarışında 02:27.94 lük derecesi KKTC rekorunun, Doğukan Ulaç 200m. Serbest yarışında 01:53.81 lik derecesiyle KKTC rekorunun yeni sahipleri oldular. Yarışlar sonunda oluşan takım sıralamaları şöyle oldu. YILDIZ KIZLAR

1. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. BLUEFIN SWIMMING CLUB

YILDIZ ERKEKLER

1. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. ARES SPOR KULÜBÜ

BÜYÜK BAYANLAR

1. ARES SPOR KULÜBÜ

2. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK ERKEKLER

1. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2. TÜFEKÇİ SPOR KULÜBÜ

3. ARES SPOR KULÜBÜ