Real Madrid taraftarı Kane dedi

Real Madrid taraftarları Tottenham'ın yıldızına göz dikti. Marca Gazetesi, Real Madrid taraftarlarına takımda en çok görmek istediği oyuncuyu sordu.

Ankette birinci sırayı 2017'nin en skorer ismi olan Harry Kane aldı. Real Madrid, bu sezon geçtiğimiz yıllara göre gol atmakta güçlük çekiyor.

Ligde lider Barcelona'nın 14 puan gerisinde, dördüncü sırada yer alan Eflatun-Beyazlılar, La Liga'da çıktığı 16 maçta rakip fileleri yalnızca 30 kez sarstı.

Buna karşın Madrid temsilcisinin ezeli rakibi Barcelona ligde 17 maçta 45 gol atma başarısı göstermişti.

Gol yollarında yaşanan sorun, taraftarlarda golcü transferi için büyük bir beklenti yarattı.

