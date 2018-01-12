Real Madrid, Neymar'ın peşinde

Avrupa'da transfer hareketliliği sürüyor. İspanya basını Real Madrid'in PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ile ilgilendiğini yazdı. Arsenal'in yıldızı Alexis Sanchez için ise Manchester United'ın devreye girdiği kaydededildi

Neymar, sezon başında 222 milyon Avro'ya Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu. Brezilyalı yıldızın adı ara transfer döneminde de gündemde...

İspanyol basını, Real Madrid'in, Neymar'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Kulüp başkanı Florentino Perez'in, transfere sıcak baktığı ve yüksek maliyeti göze aldığı belirtiliyor. Neymar'ın da Real Madrid'e gitmek istediği iddialar arasında...

City ve ManU, Alexis Sanchez için kapışıyor

Arsenal'le sözleşmesi bu yıl sona erecek Alexis Sanchez de transfer haberleri ile gündemde....

Manchester City'nin 20 milyon Sterlin teklif sunduğu Şilili golcü için şimdi de Manchester United devreye girdi. United'ın, Sanchez için Arsenal yönetimine 25 milyon Sterlin teklif ettiği belirtiliyor.