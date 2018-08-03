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Real Madrid, Modric'i bırakmıyor

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Real Madrid, Luka Modric’i bırakmıyor. İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez, Hırvat futbolcunun serbest kalma bedelinin 750 milyon avro olduğunu hatırlattı ve söylentilere son verdi

Real Madrid, Modric'i bırakmıyor
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Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Luka Modric, transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

İnter'in Hırvat futbolcuya ilgisinden rahatsız olan Real Madrid başkanı Florentino Perez, Modric'in takımda kalacağını açıkladı.

Tecrübeli futbolcunun İspanya'da oldukça mutlu olduğunun altını çizen Perez, “Modric’i transfer etmenin tek yolu serbest kalma bedeli olan 750 Milyon avroyu ödemek” açıklamasını yaptı.

Real Madrid’le 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modriç, Eflatun beyazlılarla 4 Şampiyonlar ligi, 1 İspanya ligi, 1 İspanya kupası, 2 İspanya süper kupası ve 3 kez de UEFA süper kupa sevinci yaşadı. 

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