Real Madrid'de gündem Donny van de Beek

Paul Pogba transferinde yaşanan belirsizlik, Real Madrid'te yeni bir ismin gündeme gelmesine yol açtı. Eflatun beyazlılar, Ajax'ın genç yeteneği Donny van de Beek için girişimlere başladı

Paul Pogba'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Real Madrid, umduğunu bulamadı. Manchester Unıted'ın Fransız yıldızı satmak istememesi üzerine transfer adeta çıkmaza girdi.

Yeni bir yol haritası belirleyen Real Madrid, Ajax'ın genç Hollandalısı Donny van de Beek'i gündemine aldı.

22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Frenkie de Jong ve Matthijs de Ligt ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın yarı final oynamasında büyük pay sahibi olmuştu.

Piyasa değeri 40 - 50 milyon euro olduğu tahmin edilen Donny van de Beek, alt yapısından yetiştiği Ajax'ta 139 maçta 31 gol, 24 asistlik performans sergiledi.