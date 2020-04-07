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Ramazan Tebelleşol’dan örnek davranış

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Ramazan Tebelleşol, zor günler geçiren ülkemizde örnek bir davranışa imza atarken, Mağusa Maraş bölgesinde sebze üretimi yaptığı tarlaları halkın kullanımına açtı

Ramazan Tebelleşol’dan örnek davranış

Deneyimli futbolcu Ramazan Tebelleşol, Korona virüs salgını dolayısıyla zor günler geçiren ülkemizde, örnek bir davranışa imza attı.

Doğu bölgesinde çoğunlukla da K-PET Birinci Lig ekiplerinden Maraş’ta yıllarca başarıyla forma giyen Ramazan Tebelleşol, Mağusa Maraş bölgesinde sebze üretimi yaptığı tarlaları halka açtı.

Son olarak BTM Birinci Lig ekiplerindenVadili’de oynayan Ramazan Tebelleşol, ekmek parası kazandığı üretim tarlalarından ihtiyaçlı ailelerin faydalanması çağrısında bulundu. Tarlaların bulunduğu bölgeyi de açıklayan Ramazan Tebelleşol, ihtiyaçlı kişilerin Maraş Stadı yanına gelmesini ve ürünleri toplayıp almasını istedi.

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