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Quaresma’ya ağır ceza

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Quaresma’ya beş maç ceza verildi

Quaresma’ya ağır ceza
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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Quaresma'nın cezası belli oldu. 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oyundan atılması öncesi ve sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Ricardo Quaresma'ya 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası verdi.

İlk cezasını Trabzonspor maçında çeken 34 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Ligde Akhisarspor maçıyla sahalara dönecek olan Quaresma, kupada oynanacak olan Fenerbahçe maçında da takımdaki yerini alabilecek. 

Quaresma'ya verilen cezayı fazla bulan siyah-beyazlı yönetim, Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun futbolcumuz Ricardo Quaresma’ya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır.

PFDK’nın gerekçeli kararının ardından, TFF Tahkim Kurulu’na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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