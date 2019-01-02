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Quaresma ve Larin Antalya kampına dahil edildi

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Quaresma ve Larin Antalya kampına dahil edildi
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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 3 Ocak Perşembe günü Antalya'da yapacağı çalışmalarla başlayacak Beşiktaş'ta kampa götürülecek isimler belli oldu.

Teknik heyetin belirlediği kamp kadrosunda Tolga Zengin, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Vagner Love yer almadı. 

Siyah-beyazlıların 32 kişilik Antalya kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Adem Ljajic, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, Enzo Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, Gary Medel, Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin Seyliğli, Jeremain Lens, Kartal Yılmaz, Loris Karius, Marlon Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Rıdvan Yılmaz, Ryan Babel, Utku Yuvakuran

ÜÇ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Yarın başlayacak ve 11 gün devam edecek kampta siyah-beyazlı ekip, üç hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, 8 Ocak Salı günü Hollanda ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak. Almanya İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth ile 11 Ocak Cuma günü karşılaşacak siyah-beyazlılar, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

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