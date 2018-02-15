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Quaresma, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, haksızlığa uğradığı gerekçesiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Quaresma, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti
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Siyah-beyazlı yönetim 2.5 sezonda 25 sarı ve 3 kırmızı kart gören Portekizli yıldıza 350 bin Euro para cezası kesti. 

Skorer'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki yıldız oyuncu verilen disiplin cezaları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti. 
Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 2 milyon 100 bin euro alan Quaresma verilen cezaya karşı çıkarak, FIFA'dan cezanın iptal edilmesini istedi. 
ABOUBAKAR DA ŞİKAYET ETTİ
Kiralık olarak geçen sezon beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar da FIFA'ya şikayette bulundu. 
Oynadığı dönemde 4 sarı ve 3 kırmızı kart gören Kamerunlu oyuncu kendisine verilen 400 bin euroluk cezaya itiraz etti. 

Porto'da forma giyen Aboubakar geçtiğimiz günlerde de şampiyonluk priminin ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş'a icra takibi başlatmıştı. 

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