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PSG'de Neymar şoku

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PSG'de Neymar şoku
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Marsilya maçında ayağı burkulan ve gözyaşları içinde oyunu terk eden Neymar'ın, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanşında forma giymesi zora girdi.

Ligue 1'in 27. haftasında Paris Saint-Germain'in Marsilya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta ayak bileği burkulan Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları rövanş maçını kaçırabilir.

Yapılan ilk tespitlerde Brezilyalı yıldızın ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtilse de maçın son bölümünde gözyaşları içinde sahadan ayrılan Neymar'ın bir süre forma giyemeyeceği ifade ediliyor. 

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