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Premier Lig'de şampiyon M.City

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İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion'ın Manchester United'ı 1-0 mağlup etmesiyle Manchester City şampiyonluğunu ilan etti

Premier Lig'de şampiyon M.City
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Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Bromwich Albion'ı ağırladı.

Ligin son sırasında bulunan konuk takım, 73. dakikada Jay Rodriguez'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United (71) ile arasındaki fark 16 puanda kalan Manchester City (87), bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Manchester City, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde 1936-37, 1967-68, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğunu kazandı.

İspanyol teknik adam Josep Guardiola ise İspanya ve Almanya'nın ardından İngiltere'de de lig şampiyonluğuna ulaştı.

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